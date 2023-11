Scozzafava: “Gira una grossa bugia su Mazzarri”

Monica Scozzafava, ex capo della comunicazione del Napoli, rivela la verità su Walter Mazzarri, sfatando alcune bugie sul tecnico.

Notizie calcio Napoli – Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno ed ex responsabile della comunicazione del Napoli durante il periodo di Walter Mazzarri come allenatore, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in un’intervista a Radio Napoli Centrale. Con un’esperienza diretta al fianco di Mazzarri, Scozzafava offre un’analisi unica e personale del tecnico, sfatando alcune delle percezioni comuni.

Durante il suo mandato al Napoli, Scozzafava ha lavorato a stretto contatto con Mazzarri, descrivendolo come un individuo ansioso e frenetico, ma non necessariamente in modo negativo. “Mazzarri è l’uomo che toglie la giacca, che guarda l’orologio, è in panchina, ma come se stesse giocando lui,” ha detto Scozzafava, sottolineando la sua intensità e il suo coinvolgimento emotivo nel gioco.

Scozzafava ha poi riflettuto sul cambiamento nel mondo del calcio e su come questo abbia influenzato Mazzarri. “Il calcio è cambiato e il mister ha una squadra completamente diversa oggi,” ha osservato, esprimendo ottimismo per un “Mazzarri 2.0” che possa adattarsi e prosperare in questo nuovo contesto. Ha anche evidenziato la sua motivazione e la capacità di stabilire regole chiare e efficaci.

Inoltre, ha affrontato le critiche e le difficoltà che Mazzarri ha incontrato nelle sue esperienze precedenti, come a Milano e a Torino, sottolineando che, nonostante alcune scelte sbagliate, ha anche ottenuto successi significativi. “A Torino non ha fatto male, anzi, ha fatto il record di punti,” ha affermato Scozzafava, sfidando la narrazione negativa che spesso circonda la carriera recente di Mazzarri.