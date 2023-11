GAZZETTA – Osimhen pronto all’assalto: nel mirino c’è l’Atalanta. Le sue condizioni

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, si prepara a tornare dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori da circa un mese.

CALCIO NAPOLI. A un mese e qualche settimana dall’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, il percorso di recupero di Victor Osimhen sembra procedere senza intoppi, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il giocatore, con determinazione da predatore in agguato, gira per Castel Volturno mostrando di aver superato quanto accaduto e di essere focalizzato sul suo percorso di riabilitazione.

Il colloquio con l’allenatore Walter Mazzarri ha avuto un effetto rigenerante su di lui, sottolineando la sua centralità nel progetto della squadra. A poco più di un mese dall’infortunio, il percorso di recupero segue fedelmente il programma stabilito: nonostante l’influenza nei giorni scorsi, non ci sono segnali che possano mettere in dubbio la sua presenza nella trasferta di Bergamo, il primo impegno di un calendario avvincente. Ecco quanto scrive la Gazzetta:

“Osimhen è concentrato com’è sul proprio percorso di recupero. Il colloquio con Walter Mazzarri l’ha rigenerato, per quanto nessuno in questo momento sarebbe in grado di metterne in discussione la centralità nel progetto”.

“Nonostante la sindrome influenzale degli scorsi giorni, non c’è nulla che lasci supporre il contrario: l’attaccante dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Bergamo, il primo impegno di un calendario da brividi. Per ora si divide tra lavoro personalizzato ed esercizi in palestra, in linea con la tabella stilata per il suo rientro”.

Attualmente, Osimhen si dedica a un mix di lavoro personalizzato e esercizi in palestra, conformi alla tabella prestabilita per garantire un ritorno in campo ottimale. La sua presenza in vista della sfida contro l’Atalanta sembra dunque sempre più probabile, alimentando l’entusiasmo dei tifosi per un ritorno tanto atteso.