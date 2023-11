Faccia a faccia Mazzarri-Osimhen… ed è subito feeling! Ecco cosa si sono detti

Una lunga conversazione quella andata in scena a Castel Volturno tra il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, e l’attaccante Victor Osimhen.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella giornata di ieri, a Castel Volturno, è avvenuto un incontro significativo tra il tecnico Walter Mazzarri e l’attaccante Victor Osimhen, che ha rivelato fin da subito un vero e proprio feeling tra i due.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, il faccia a faccia tra Mazzarri e Osimhen è stato più di un semplice colloquio. Mazzarri, noto per aver valorizzato il talento di Edinson Cavani durante la sua precedente esperienza nella città partenopea, ora si trova a guidare un altro formidabile attaccante.

Durante una lunga conversazione in panchina, Mazzarri ha esaminato le condizioni fisiche del giocatore, sottolineando l’importanza cruciale di Osimhen per il riscatto del Napoli. Ecco quanto si legge: “Mazzarri ha avuto un lungo colloquio in panchina con Victor Osimhen, che ha smaltito l’attacco influenzale e ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo”.

Il tecnico ha manifestato la speranza di riaverlo a disposizione già per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, dopo la pausa. Osimhen, a sua volta, ha risposto con motivazione, apprezzando sicuramente le attenzioni del nuovo allenatore. Mazzarri, infatti, sta conducendo colloqui personalizzati con tutti i giocatori, dimostrando una gestione attenta e mirata.

“Il tecnico si è informato sulle sue condizioni fisiche e ha dato la carica al cannoniere nigeriano, spiegandogli che lo considera fondamentale per il riscatto del Napoli. La speranza è di riaverlo a disposizione già nella trasferta di Bergamo con l’Atalanta, dopo la sosta. Victor Osimhen ha riposto di essere motivato e sicuramente ha gradito le attenzioni ricevute dal nuovo allenatore, che sta avendo con tutti i suoi giocatori dei colloqui personalizzati”.

Insomma, un’alleanza, quella tra Mazzarri e Osimhen, che promette di essere un elemento chiave per il successo del Napoli e la sua crescita nel panorama calcistico.