La richiesta di De Laurentiis a Mazzarri vale 70 milioni

Aurelio De Laurentiis incarica Walter Mazzarri di valorizzare giocatori trascurati da Garcia. Un capitale dal valore di almeno 70 milioni di euro.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dato un compito chiaro al nuovo allenatore Walter Mazzarri: far risplendere i giocatori che sono stati messi in ombra sotto la gestione di Rudi Garcia.

De Laurentiis vuole vedere miglioramenti, specialmente in giocatori come Jesper Lindstrom, arrivato quest’estate per 25 milioni, e in due pilastri dello scudetto dell’anno scorso, Giovanni Simeone ed Eljif Elmas. In totale, stiamo parlando di un valore di circa 70 milioni di euro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Garcia non riusciva a sfruttare al meglio tutti i giocatori a disposizione, tendendo a ripetere la stessa formazione nonostante i numerosi impegni della squadra. Questo non andava giù a De Laurentiis, che è noto per voler vedere tutti i suoi giocatori utilizzati in modo efficace.

Mazzarri ora deve cambiare rotta rispetto a Garcia. Deve smettere di affidarsi solo ai soliti titolari, una strategia che lui stesso aveva adottato durante il suo primo periodo a Napoli. Con un calendario pieno di partite, un’ampia rosa di giocatori e la possibilità di fare cinque cambi, Mazzarri ha tutto ciò che serve per mescolare le carte e dare a tutti una chance.

In particolare, De Laurentiis vuole vedere più in campo Lindstrom, l’acquisto estivo dal costo di circa 30 milioni di euro. La sfida per Mazzarri sarà quella di trasformare questi investimenti in prestazioni solide e risultati concreti, dimostrando che il Napoli può contare su un organico profondo e versatile.