Elmas e il rimpianto Spalletti: “L’Italia ha meritato di vincere. La mano del mister si vede”

Il centrocampista del Napoli e della Macedonia, Eljif Elmas, si è soffermato sulla prestazione degli azzurri guidati da mister Spalletti.

Il centrocampista del Napoli e della nazionale macedone, Eljif Elmas, ha rilasciato dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Italia guidata da Luciano Spalletti. Elmas ha sottolineato come l’Italia giochi costantemente lo stesso calcio da quando Spalletti è diventato allenatore, evidenziando l’impronta del tecnico.

“L’Italia quando va in campo gioca sempre lo stesso calcio, almeno dal momento che è arrivato mister Luciano Spalletti, la sua mano si vede. Ci aspettavamo ovviamente questo, ma abbiamo lasciato troppo spazio agli azzurri. I nostri avversari hanno creato diverse occasioni da rete e secondo me ha meritato di vincere, tutto sommato”.

Sulla prestazione della propria squadra, Elmas ha dichiarato che nonostante abbiano provato a contrastare l’Italia, non sono riusciti nell’intento. Tuttavia, ha espresso fiducia nel potenziale della squadra macedone, sperando che questa esperienza possa contribuire alla crescita e al miglioramento del gruppo.

“Per quanto ci riguarda, noi crediamo sempre in noi stessi, siamo consapevoli che possiamo fare qualcosa di buono. Contro l’Italia abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Spero che questa partita ci faccia crescere e migliorare tanto”.

Il risultato della partita consente all’Italia di Spalletti di assicurarsi la qualificazione al prossimo campionato europeo, un obiettivo fondamentale per gli Azzurri campioni in carica. La mancata presenza alle fasi finali sarebbe stata una delusione per la squadra italiana.