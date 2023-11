Kvaratskhelia e l’Esultanza da Arciere: “Ecco a chi mi ispiro”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli, rivela l’origine della sua esultanza da arciere dopo i gol.

Notizie calcio Napoli -Dal ritiro della nazionale georgiana, Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno del Napoli, ha condiviso un aspetto intrigante della sua vita calcistica in un’intervista con Setanta Sports. Il giovane talento ha rivelato l’ispirazione dietro la sua ormai famosa esultanza da arciere, un gesto che ha catturato l’attenzione e la curiosità dei tifosi.

Kvaratskhelia e il Segreto dell’Esultanza da arciere

Kvaratskhelia, noto per il suo stile di gioco dinamico e la sua presenza carismatica in campo, ha spiegato che la sua esultanza è stata ispirata da Israel Adesanya, un rinomato lottatore di MMA. “Prima della partita, stavo guardando un incontro di Israel Adesanya, un lottatore UFC. Quando ha battuto Alex Pereira, ha fatto questa esultanza ed è stato molto emozionante per me”, ha detto Kvaratskhelia. Questa rivelazione offre uno sguardo interessante sulle influenze esterne che possono ispirare gli atleti, anche in sport diversi.

Un Tributo Emotivo

L’esultanza di Kvaratskhelia non è solo un omaggio a un atleta che ammira, ma anche un’espressione della sua passione e del suo spirito competitivo. “Ho voluto fare lo stesso dopo il gol, mi sono sentito molto bene”, ha aggiunto Kvaratskhelia, sottolineando come momenti di trionfo in altri sport possano influenzare positivamente le prestazioni e le celebrazioni in campo.

Un Legame tra Sport Diversi

La scelta di Kvaratskhelia di trarre ispirazione da un lottatore di MMA sottolinea come lo sport possa essere un terreno comune per atleti di discipline diverse. Questa connessione tra calcio e MMA evidenzia un aspetto interessante della cultura sportiva moderna, dove gli atleti attingono ispirazione e forza da colleghi di altri ambiti sportivi.

