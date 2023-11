Kvaratskhelia rivela un retroscena con Messi e Ronaldo

Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli, condivide aneddoti emozionanti sui suoi incontri con Messi e Ronaldo, e sull’amicizia con Leao.

Notizie calcio Napoli – In una intervista rilasciata in Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante di punta del Napoli, ha condiviso alcuni aneddoti affascinanti che gettano luce sulla sua vita e sulle sue esperienze nel mondo del calcio.

Incontro con Leo Messi: Un Momento Indimenticabile

Kvaratskhelia ha raccontato un episodio memorabile avvenuto durante la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro, dove ha avuto l’opportunità di incontrare Lionel Messi. “Messi era seduto alla mia destra. Durante una pausa pubblicitaria, ci è stato chiesto di rimanere seduti. All’improvviso, Messi si è alzato, si è avvicinato e mi ha stretto la mano. È stato un momento incredibile per me, e lo apprezzo moltissimo. Messi è una persona straordinaria“, ha detto Kvaratskhelia.

Ammirazione per Cristiano Ronaldo

Kvaratskhelia ha espresso anche la sua ammirazione per Cristiano Ronaldo, sottolineando la difficoltà di mantenere un livello di prestazioni elevato in competizione con un calciatore del calibro di Messi. “Ronaldo ha ottenuto molto grazie alla sua professionalità e ha avuto una vita difficile durante la crescita. Per me, è sempre stato un idolo e mi ha regalato tantissime emozioni con i suoi gol“, ha condiviso il giocatore del Napoli.

L’Amicizia con Rafael Leao

Infine, Kvaratskhelia ha parlato dell’amicizia con Rafael Leao, evidenziando la rarità di trovare persone come lui nel mondo del calcio. “Dopo un periodo in cui non riuscivo a segnare, e poi finalmente ho trovato il gol, Leao mi ha scritto per congratularsi. È un gesto che ho apprezzato molto. È un essere umano eccezionale”, ha rivelato Kvaratskhelia.

