Mazzarri, il Napoli e il ‘nuovo’ Hamsik: prove tecniche a Castel Volturno

Il neo allenatore Walter Mazzarri ha esplorato nuove alternative tattiche a Castel Volturno per adattarsi a situazioni di gioco diverse.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il tecnico Walter Mazzarri sta plasmando la sua visione per massimizzare le prestazioni della squadra azzurra. Pur partendo dal consolidato 4-3-3, il mister esplora alternative tattiche per adattarsi a situazioni di gioco diverse.

Nei primi tre giorni di allenamento a Castel Volturno, Mazzarri ha testato il 4-3-3 come punto di partenza, ma la sua mente è aperta ad altre possibilità. La flessibilità del gioco sarà fondamentale, considerando il potenziale utilizzo di schemi come il 4-3-2-1 e il 3-4-3 in casi di cambiamenti o necessità. La profondità della rosa offre al tecnico la tranquillità e una gamma più ampia di soluzioni tattiche.

Il “nuovo” Hamsik di Mazzarri sembra essere Piotr Zielinski, destinato a svolgere un ruolo di tuttocampista tra centrocampo e attacco, seguendo la tradizione dello slovacco. Lindstrom potrebbe emergere come prima alternativa al polacco, assumendo un ruolo simile a quello di un numero 10.

Un altro protagonista nel progetto tattico di Mazzarri sarà Giacomo Raspadori, destinato a diventare una sorta di co-titolare nell’attacco azzurro, affiancando Victor Osimhen, fulcro dell’attacco del Napoli sotto la guida del tecnico.