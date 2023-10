Napoli Accorcia sul Milan nel Ranking Mondiale per Club 2025: Tutto Quello Che Devi Sapere

Il nuovo Mondiale per Club 2025 è alle porte e il Napoli sta guadagnando terreno sul Milan nel ranking. Quello che devi sapere sul torneo e quali squadre italiane potrebbero partecipare.

Notizie calcio Napoli – Il nuovo formato del Mondiale per Club, previsto per il giugno 2025 negli Stati Uniti, sta già facendo parlare di sé. Con 32 squadre partecipanti e un sistema di qualificazione basato sul ranking UEFA, il torneo promette di essere un evento imperdibile per i fan del calcio. E per il Napoli, questa potrebbe essere un’opportunità d’oro per scalare le classifiche e superare il Milan.

Come Funziona il Nuovo Mondiale per Club nel mirino del Napoli

Il torneo vedrà la partecipazione di 32 squadre, divise in otto gruppi da quattro. L’Europa avrà diritto a 12 posti, quattro dei quali saranno riservati alle squadre che hanno vinto le ultime quattro edizioni della Champions League. Al momento, Chelsea, Real Madrid e Manchester City sono già qualificate.

Le Squadre Italiane in Lizza

L’Italia potrà mandare al massimo due squadre al torneo. L’Inter sembra avere già un posto quasi assicurato, mentre l’altro posto è attualmente occupato dalla Juventus. Tuttavia, la mancata partecipazione della Juve alla Champions League potrebbe aprire la porta a Milan e Napoli, che hanno l’opportunità di migliorare il proprio coefficiente UEFA.

Il Ranking UEFA e le Squadre Italiane

Il coefficiente UEFA è un elemento chiave per determinare quali squadre parteciperanno al torneo. Viene calcolato sommando i punti ottenuti nelle competizioni europee negli ultimi quattro anni. Al momento, il Napoli sta guadagnando terreno sul Milan e potrebbe superarlo se continua a fare bene in Champions League.

La Classifica Attuale

Al 25 ottobre 2023, la classifica vede il Bayern Monaco in testa con 90 punti, seguito da PSG con 70 e Inter con 65. Il Milan è attualmente a 37 punti, mentre il Napoli è a 33. Questo rende il prossimo periodo cruciale per entrambe le squadre italiane.

