Walter Mazzarri Sfata le Voci: “Non Mi Sono Proposto al Napoli, Ecco la Verità”

Walter Mazzarri è ancora legato a Napoli e ammette che tutti vorrebbero tornarci, ma smentisce contatti recenti con il club.

Notizie calcio Napoli -Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport, smentendo le voci che lo vedevano pronto a un ritorno alla guida della squadra azzurra. “Sono balle”, ha dichiarato l’allenatore, aggiungendo che non ha avuto contatti con il club o con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Mazzarri, Napoli nel Cuore

Mazzarri ha un legame speciale con il Napoli e i suoi tifosi. Durante l’intervista, ha elogiato la squadra e ha detto di aver studiato a memoria i movimenti del Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti. “Conosco tutti i movimenti che facevano, questo fa parte di me. Ma finisce qui“, ha affermato.

Un Ritorno Possibile?

Sebbene Mazzarri abbia smentito qualsiasi contatto con il Napoli, ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno in futuro. “A Napoli vorrebbero tornare tutti perché è una squadra forte, il club è diventato importante”, ha detto. Ha anche espresso il desiderio di lavorare con persone che comprendano il suo approccio al calcio: “Mi piace insegnare, migliorare i giocatori, impostare un lavoro serio“.

Cosa Significa per il Napoli

Le dichiarazioni di Mazzarri potrebbero non avere un impatto immediato sul Napoli, ma aprono la porta a speculazioni future. Con una squadra in continua crescita e un ambiente affascinante, un ritorno di Mazzarri non è completamente fuori discussione, anche se al momento sembra improbabile.

Dichiarazioni che testimoniano il legame ancora forte tra l’allenatore toscano e la piazza napoletana, dove ha vissuto anni importanti. Ma al momento nessun contatto concreto per un romantico ritorno.

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie riguardanti il Napoli, resta sintonizzato su Napolipiu.com.