Mazzarri prossimo al ritorno in panchina con il Napoli? Il tecnico: “Tra un paio di giorni dirò un po’ di cose”

L’ex allenatore di Cagliari e Inter, Walter Mazzarri, ha confermato l’interesse del Napoli nei suoi confronti.

Nelle ultime dichiarazioni esclusive rilasciate a Radio Cusano Campus, l’allenatore Walter Mazzarri ha confermato indirettamente i recenti contatti con il Napoli. “Diciamo che per il momento sto tranquillo perché hanno vinto e dunque la situazione sembra rientrata”, ha affermato Mazzarri, lasciando intravedere l’interesse del club partenopeo nei suoi confronti.

Aurelio De Laurentis, presidente del Napoli, lo aveva contattato nei giorni scorsi come possibile sostituto di Rudi Garcia. Un interesse che ha creato un vero e proprio vortice di speculazioni riguardo a un possibile cambio nella guida tecnica della squadra.

Mazzarri, ex allenatore di Napoli, Inter, Torino e Cagliari ha anche aggiunto: “Mi rimetto in gioco, tra un paio di giorni uscirà una mia intervista su un quotidiano nazionale sportivo con sede nella Capitale e dirò un po’ di cose”. Non è però solo il Napoli a cercare Mazzarri: anche Cagliari e Verona hanno mostrato interesse per il suo profilo.

In questa fase iniziale della stagione, entrambe le squadre sembrano essere in difficoltà e l’esperienza di Mazzarri potrebbe essere la soluzione ideale per risolvere i loro problemi. Insomma, il tecnico è in attesa della chiamata giusta e è pronto a tornare in panchina, dimostrando una grande determinazione nel rimettersi in gioco.