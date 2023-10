Clamoroso da Torino: “Milik può tornare al Napoli”

L’agente Fratini lancia un’ipotesi intrigante sul mercato: un possibile ritorno di Milik al Napoli in caso di cessione di Osimhen.

Il calciomercato invernale è ancora lontano, ma già si cominciano a delineare le prime strategie di mercato. Le voci e le indiscrezioni, fino a fine dicembre, cresceranno senza dubbio in maniera esponenziale. Nel panorama delle possibili trattative, il Napoli sembra essere al centro di un’interessante prospettiva. Mentre per il centrocampo potrebbero profilarsi alcune mosse, in attacco potrebbero esserci dei cambiamenti significativi, specialmente se Victor Osimhen dovesse dire addio al club partenopeo a gennaio. Un’ipotesi, a prima vista, difficile da credere ma nel calcio tutto è possibile.

A gettare benzina sul fuoco delle speculazioni è l’agente di mercato Michele Fratini, intervenuto nella trasmissione “Calcio Totale”. Fratini ha suggerito un’ipotesi interessante riguardo al futuro di due attaccanti: Arek Milik, attualmente alla Juventus, e Alessandro Zanoli, poco impiegato nel Napoli. Secondo le parole di Fratini, riportate da TuttoJuve, la situazione potrebbe evolversi in modo sorprendente: “A Torino c’è Giuntoli che è stato lì al Napoli e ha vinto uno scudetto. Ha creato Zanoli che non ha spazio, visto anche che c’è tanta concorrenza nell’attacco napoletano. Milik inoltre continua a piacere e potrebbe tornare al Napoli, soprattutto se arrivassero 150 milioni per Osimhen“.

Una suggestiva ipotesi che lascia intravedere uno scenario inaspettato: un possibile ritorno di Milik al Napoli, a patto che l’attuale centravanti, Osimhen, lasci il club.