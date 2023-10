Costacurta sicuro: “Per il Milan sarebbe stato meglio non affrontare il Napoli”

L’ex giocatore Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di SKy Sport soffermandosi sulla prossima sfida del Napoli con il Milan.

Dopo la cocente sconfitta del Milan per 3-0 contro il PSG in Champions League, l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha espresso le sue opinioni sugli sviluppi del club milanese. Parlando ai microfoni di SKY Sport, Costacurta ha dichiarato che sarebbe stato preferibile per il Milan evitare sfide con squadre di alto livello come il PSG o il Napoli, quest’ultimo, secondo l’ex calciatore, attualmente più forte da un punto di vista psicologico.

“Per il Milan, sarebbe stato meglio non affrontare il Napoli”, ha affermato Costacurta. “Sarebbe meglio per il Milan avere per la prossima partita una squadra più debole e meno in fiducia come il Napoli, che comunque arriva da una trasferta europea che l’ha rilanciata molto. Però già l’anno scorso hanno dimostrato che possono andare a Napoli e riuscire a fare le partite. Le condizioni psicologiche del Milan non sono le migliori”.

Costacurta ha poi aggiunto: “C’è anche un contrasto di idee tra quanto detto da Pioli e il capitano Calabria, in un certo senso si dovranno chiarire ma sono dinamiche di spogliatoio che vengono superate abbastanza velocemente se c’è chiarezza. E’ sempre bello, comunque, che dopo una partita così tu debba pensare ad una partita altrettanto importante, perché a Napoli è una gara molto importante”.