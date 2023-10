Tifosi del Milan Infuriati: Serata Tormentata per Donnarumma -VIDEO

Gianluigi Donnarumma, ora portiere del PSG, affronta una serata tormentata durante la partita PSG-Milan, con i suoi ex tifosi del Milan che non risparmiano insulti e cori.

Il ritorno di Gianluigi Donnarumma a confrontarsi con i suoi ex tifosi del Milan si è rivelato essere una serata amara durante il recente scontro PSG-Milan in Champions League. Nonostante i tentativi di Donnarumma di calmare le acque prima della partita, l’ambiente è diventato tempestoso appena il portiere è entrato in campo al Parco dei Principi.

Donnarumma, che ora difende i pali per il Paris Saint-Germain, ha affrontato una reazione veemente dai tifosi del Milan, che ancora nutrono risentimento per la sua partenza a parametro zero verso il club francese. L’ultima intervista del suo agente, Enzo Raiola, che ha cercato di spiegare le circostanze della sua partenza da Milano, sembra non aver mitigato il disappunto dei sostenitori rossoneri.

La tensione era palpabile già durante il riscaldamento, con i tifosi ospiti che non hanno esitato a esprimere il loro disprezzo verso colui che considerano un “traditore”. La situazione è peggiorata nel corso della serata, con cori e insulti che risuonavano ogni volta che Donnarumma entrava in contatto con il pallone.

🚨 Milan fans at Parc de Princes: “Donnarumma son of a w****”https://t.co/cAD5SLpvpi — Milan Eye (@MilanEye) October 25, 2023

Un momento particolarmente teso si è verificato quando dai settori occupati dai tifosi milanisti si è levato un coro univoco, scagliando contro Donnarumma l’epiteto di “Infame“. La serata si è trasformata in una prova di resistenza emotiva per il giovane portiere, che ha cercato di mantenere la concentrazione sul match nonostante l’ambiente ostile.

La partita ha rispecchiato l’immensità del divario tra Donnarumma e i tifosi del Milan, un abisso che, almeno per ora, sembra lontano dall’essere colmato. Le parole di Donnarumma alla vigilia della partita, augurandosi una futura riconciliazione, appaiono ora come un lontano miraggio in mezzo alle scintille di rancore.

Mentre la situazione rimane tesa, gli occhi saranno puntati sul prossimo scontro tra Milan e PSG a San Siro, una partita che promette di essere carica di emozioni sia in campo che fuori.

La storia di Donnarumma è un esempio chiaro di come le decisioni di carriera nel mondo del calcio possano lasciare cicatrici profonde tra i giocatori e i tifosi, e di come il calcio, a volte, vada ben oltre il semplice gioco.