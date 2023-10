Diritti TV Serie A, ADL ringrazierà? Cairo sicuro: “Succederà un po’ come Ricci con la Meloni”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha risposto ad Aurelio di De Laurentiis in merito all’assegnazione dei diritti TV della Serie A.

Durante l’ultima Assemblea di Lega di Serie A, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha espresso il suo parere sulle recenti assegnazioni dei diritti televisivi, rispondendo anche alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. L’assegnazione dei diritti TV a DAZN e Sky per i prossimi cinque anni ha suscitato diverse reazioni tra i presidenti dei club, e Cairo non è stato da meno nel condividere la sua opinione in merito.

Pur riconoscendo l’importanza delle opinioni di De Laurentiis, Cairo ha sottolineato la sua divergenza di pensiero dal patron del Napoli: “De Laurentiis non è d’accordo? Lo stimo, ma non sono d’accordo con lui,” ha dichiarato Cairo in conferenza stampa. “L’offerta di DAZN e Sky non è quella che avremmo voluto, ma potrebbe migliorare con il numero di abbonamenti in aumento e se la pirateria verrà abbattuta. Io stimo De Laurentiis, va sempre ascoltato con interesse e quello che dice ha sempre qualcosa di visionario, ma in questo caso non condivido minimamente ciò che dice. Ora magari non se ne rende conto, ma presto ci dirà grazie; un po’ come Ricci con la Meloni…“