Iervolino: “Sousa-Napoli? Amori viziati nel calcio non funzionano”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è tornato a parlare dell’esonero di Paulo Sousa e dell’interessamento del Napoli.

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha espresso le sue opinioni riguardo alla decisione di esonerare Paulo Sousa e di affidare la panchina a Filippo Inzaghi, sottolineando l’importanza di mantenere separati gli affetti personali e le decisioni lavorative nel mondo del calcio. Nell’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, Iervolino ha affermato che nel calcio, i legami personali non dovrebbero influenzare le scelte professionali, e che per ottenere successo sono necessari legami genuini e sinceri.

“Nel calcio i rapporti personali debbono prescindere da quelli lavorativi che dipendono unicamente dai risultati. La nostra intesa sul piano umano resta intatta – ha aggiunto in merito al rapporto personale con Sousa – ma avrei voluto altri risultati. Un tecnico è il capo dei calciatori e quando le cose non vanno deve risponderne inevitabilmente lui”.

Rispondendo alla speculazione su un possibile interesse del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per Paulo Sousa, Iervolino ha affermato di non averci pensato e ha sottolineato che nel calcio gli “amori viziati” non portano a risultati positivi.

“Aurelio De Laurentiis avrebbe forse voluto affidare al tecnico portoghese il Napoli ed ha finito per togliergli la Salernitana? Non lo so, non ci ho pensato e non ci penso. Però nel calcio gli amori viziati non funzionano. Occorrono gli amori puri”.