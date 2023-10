Il Milan non pensa al Napoli e con il PSG punta sui migliori

Pioli punta a fare bene nella sfida di questa sera con il Champions League: non è ancora tempo di pensare a Napoli-Milan.

Dopo la sconfitta di misura contro la Juventus, il Milan di Stefano Pioli si prepara per la sfida in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il tecnico ha chiaramente incanalato il pensiero della squadra verso l’importante sfida europea, rimandando la concentrazione sul campionato italiano al dopo-partita di domani contro il Napoli.

Dopo due pareggi senza gol contro Newcastle e Borussia Dortmund, i rossoneri cercano punti cruciali contro il PSG. Tuttavia, la squadra deve fare i conti con diverse assenze, tra cui Sportiello, Chukwueze, Bennacer e Loftus-Cheek, che non sarà disponibile. Okafor sarà anche lui assente a causa di affaticamento e non parteciperà al viaggio a Parigi.

Il Milan scenderà in campo stasera alle 21 contro il PSG per il terzo turno del Girone F di Champions League. Nella formazione prevista da Pioli, torneranno titolari Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi squalificati nella partita contro la Juventus. A completare la difesa ci saranno Tomori, Thiaw – che salterà la partita contro il Napoli a causa della squalifica – e uno tra Calabria e Kalulu. A centrocampo, Krunic è in ballottaggio, con due tra Musah, Pobega e Rejinders. In attacco, il tridente sarà composto da Pulisic, Leao e Giroud.

Il Milan è concentrato e determinato a ottenere un risultato positivo contro il PSG, con l’obiettivo di continuare il percorso nella Champions League. L