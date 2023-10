Raspadori torna a brillare: autostima e continuità hanno spinto il Napoli oltre la crisi

Giacomo Raspadori è tornato, ritrovati fiducia e entusiasmo: Garcia sta valutando nuovi ruoli per sfruttare al meglio le sue abilità.

Le ultime due vittorie del Napoli hanno visto brillare il talento di Giacomo Raspadori, che ha giocato in modo eccellente nelle sfide contro Verona e Union Berlino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante azzurro ha dimostrato grande versatilità, adattandosi con successo a diverse posizioni in campo. “Esterno destro o sinistro, a sottopunta e anche mezzala. Raspadori ha coperto tutti i ruoli con grande diligenza”, si legge sul noto quotidiano sportivo.

Il tecnico Garcia, ogni volta che ha dovuto sostituire Osimhen, ha mostrato una predilezione per Simeone al centro dell’attacco. Tuttavia, a Verona, la sorpresa è stata grande quando Garcia ha optato per Raspadori anziché l’argentino. Un’audace mossa che si è rivelata vincente: con movimenti da falso nove, Raspadori si è spostato a sinistra, servendo un assist decisivo per il primo gol di Politano. Questo momento di brillantezza ha ridato autostima e continuità a Giacomo, contribuendo a spingere il Napoli oltre la crisi.

La sua performance potrebbe persino garantirgli un posto da titolare nella prossima importante sfida di campionato contro il Milan.