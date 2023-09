Napoli a un Passo dalla Juve nella top 20 del Ranking UEFA

Il Napoli è vicino alla Juventus nel Ranking UEFA grazie alla vittoria sul Braga in Champions League. Scopri come il club potrebbe avanzare ulteriormente e quali sono le ambizioni di De Laurentiis per il futuro.

CALCIO NAPOLI. La vittoria del Napoli sul Braga in Champions League ha fatto molto più che assicurare i primi tre punti nel girone: ha anche spinto il club nella Top 20 nel prestigioso Ranking UEFA. Con 31 punti, il Napoli è ora a soli cinque punti dalla Juventus, che attualmente detiene il secondo posto tra i club italiani nel ranking.

La Corsa alla Top 20

La vittoria a Braga ha fruttato al Napoli un punto in più nel ranking, portando il totale a 31 punti. Se il club dovesse qualificarsi nel girone con un record di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, guadagnerebbe ulteriori 11 punti, portando il totale a 42. Questo lo metterebbe a stretto contatto con la Juventus, che attualmente ha 47 punti ma è ferma quest’anno poiché non partecipa alla Champions League.

Le Ambizioni di De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ambizioni elevate. Vuole che il club si qualifichi per il Mondiale Fifa per club 2025 negli Stati Uniti, un traguardo che richiederebbe una forte presenza nelle competizioni europee nei prossimi anni.

Scenari Possibili

Il Napoli ha diverse vie per guadagnare punti UEFA. Oltre alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions, c’è anche la possibilità di una “ripescata” nel caso in cui la competizione venga vinta da una squadra diversa da Real Madrid o Manchester City. In questo scenario, il Salisburgo, attualmente a 39 punti, sarebbe il candidato più probabile per la ripescata.

Ecco la classifica del Ranking UEFA

1 Man City 126.000

2 Bayern 122.000

3 Real Madrid 108.000

4 Psg 99.000

5 Liverpool 97.000

6 Chelsea 96.000

7 Man United 89.000

8 Inter 86.000

9 Lipsia 85.000

10 Siviglia 83.000

Roma 83.000

12 Juventus 80.000

13 Barcellona 74.000

14 Bor. Dortmund 72.000

15 Atletico Madrid 70.000

16 Napoli 69.000

Benfica 69.000

Villarreal 69.000

19 Ajax 65.000

20 Porto 64.000