Ranking Mondiale per Club: Il Napoli Sorpassa la Juventus

Ranking Mondiale per Club dell’IFFHS. Il Napoli sorpassa la Juventus. Manchester City secondo, il Real Madrid in vetta.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. I tifosi del Napoli sono in fermento dopo la pubblicazione del “Ranking mondiale per club” da parte dell’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Questa classifica, che copre il periodo da giugno 2022 a maggio 2023, ha portato sorprese e conferme, con sei squadre italiane che si sono guadagnate un posto nelle prime 25 posizioni.

Napoli Sorpassa la Juventus

Ma la vera sorpresa è venuta dal Napoli, che ha superato la Juventus per posizionarsi al nono posto, a soli due punti dal Porto ottavo. Questo risultato ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi azzurri, che hanno visto la loro squadra scalare la classifica e diventare la seconda squadra italiana nel ranking mondiale.

Altre Squadre Italiane in Classifica

La Fiorentina ha chiuso il podio italiano, posizionandosi al tredicesimo posto nel ranking mondiale. Seguono la Roma al quarto posto (sedicesimo nella classifica generale) e la Juventus, che si trova subito sotto (al ventesimo posto, a pari merito con l’Arsenal). Il Milan, infine, chiude per le italiane, posizionandosi al ventiduesimo posto nella classifica generale.

Il Ranking Mondiale: Sorprese e Conferme

Nonostante il Treble con Premier League, FA Cup e Champions League, non è il Manchester City a guidare il ranking mondiale. Infatti, la squadra di Guardiola si trova al secondo posto, mentre in vetta c’è il Real Madrid. Inaspettatamente, il podio lo chiude il Flamengo. Il Benfica si posiziona al quarto posto, mentre appena sotto l’Inter ci sono gli egiziani dell’Al-Ahly.

In conclusione, il “Ranking mondiale per club” ha portato sorprese e conferme, con le squadre italiane che si sono distinte per le loro prestazioni. Ora, con la nuova stagione alle porte, le squadre si stanno preparando per nuove sfide e per cercare di migliorare la loro posizione in classifica.