Paganini contro i tifosi del Napoli: “Esultano e prendono in giro per la retrocessione dello Spezia. Che problemi avete?”

Lo Spezia si sta ancora leccando le ferite dopo aver perso 3-1 lo spareggio contro l’Hellas Verona. I liguri in Serie B assieme alle altre due retrocesse Sampdoria e Cremonese. A soffermarsi sulla retrocessione dello Spezia è stato anche il giornalista e conduttore Paolo Paganini che si è scagliato contro i tifosi del Napoli per aver insultato lo Spezia e i suoi tifosi. Secondo Paganini, questi sono gli stessi tifosi che poi cercano di impartire lezioni di moralità agli altri quando sono i napoletani ad essere oggetto di offese.

“Mah vogliamo parlare dei tifosi del Napoli (e non solo) che vengono qui a prendere in giro, a esultare per una retrocessione, molti pure a insultare? Ma che problemi hanno? Nella vita eh? Visto che poi si fanno prediche e morali. Agli altri”.

