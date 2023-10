IL MATTINO – Napoli-Milan: La “Partita della Verità” per Rudi Garcia, centra De Laurentiis

Napoli-Milan è un test decisivo per Garcia: battere i rossoneri gli permetterebbe di guadagnare definitivamente la fiducia di De Laurentiis.

Notizie calcio Napoli – Il big match Napoli-Milan di domenica sarà un crocevia fondamentale per il tecnico azzurro Rudi Garcia, che secondo Il Mattino si gioca la fiducia di De Laurentiis.

Dopo le polemiche seguite alla sconfitta con la Fiorentina, l’allenatore francese ha l’occasione di dimostrare a società e tifosi che possono credere in lui. Come? Battendo una big come i rossoneri.

La “Partita della Verità” per Rudi Garcia

Gli azzurri hanno battuto Verona e Union Berlino, mentre i rossoneri hanno subito sconfitte dalla Juventus e dal PSG. Secondo Il Mattino, Garcia ha l’opportunità di dimostrare a De Laurentiis e ai tifosi del Napoli che è l’uomo giusto per il lavoro, soprattutto se riesce a battere una squadra del calibro del Milan.

Napoli-Milan

Non è un segreto che il Maradona Stadium non è stato un fortino inespugnabile questa stagione. Le uniche sconfitte del Napoli sono arrivate proprio qui, in partite contro la Lazio, la Fiorentina e il Real Madrid in Champions League. Garcia sa che deve invertire questa tendenza, soprattutto se vuole mantenere il suo posto sulla panchina azzurra.

Il Ruolo di De Laurentiis

De Laurentiis è una figura carismatica e influente all’interno del club. La sua presenza a Castel Volturno ha dato nuovi stimoli alla squadra e alla dirigenza, ma solleva anche domande: è necessaria la sua presenza costante per mantenere alta la concentrazione della squadra?

La Parola a Garcia

Rudi Garcia è consapevole delle aspettative e sa che una vittoria contro il Milan potrebbe essere un punto di svolta. “Contano solo i fatti”, è il suo mantra. E i fatti, in questo caso, potrebbero parlare più forte di qualsiasi parola.

