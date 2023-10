Osimhen, le accuse del cognato: “Ha fatto arrestare mia moglie in Nigeria”

Osita Okolo, ex membro dell’entourage di Osimhen, accusa il giocatore di aver fatto arrestare la sorella in Nigeria per una questione di soldi.

Notizie calcio Napoli – Clamorose accuse di Osita Okolo, cognato ed ex membro dell’entourage di Victor Osimhen, ai microfoni della trasmissione Si Gonfia La Rete. Okolo punta il dito contro l’attaccante del Napoli per l’arresto della moglie, sorella di Osimhen, in Nigeria.

“Mia moglie è stata prelevata dalla polizia segreta in un’operazione da antiterrorismo. Il suo unico torto? Aver chiesto pubblicamente a Osimhen di pagarmi la commissione che mi spettava sul suo trasferimento al Napoli” denuncia Okolo.

“Victor doveva darmi poco più di 500mila euro ma non l’ha mai fatto. Mia moglie ha preso le mie difese sui social e lui l’ha fatta arrestare per questo” accusa duramente il cognato.

Okolo si dice certo del coinvolgimento di Osimhen in questa vicenda: “Altrimenti perché non dice nulla sull’arresto della sorella? Teme per la sua vita e famiglia, in Nigeria chi ha soldi è molto influente“.

Infine lancia un appello al giocatore: “La questione è tra me e te: puoi farmi ciò che vuoi ma lascia in pace mia moglie“. Accuse pesanti che gettano ombre su Osimhen.

