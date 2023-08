Napoli meta turistica più amata per l’estate 2023, batte anche Roma

Napoli si conferma una delle città più amate dai turisti per l’estate 2023, conquistando il 4° posto nella classifica delle destinazioni italiane preferite.

NAPOLI NOTIZIE. L’estate 2023 vede Napoli emergere come una delle mete turistiche più ambite d’Italia, raggiungendo il quarto posto nella classifica di Airbnb. Il boom turistico, dal calcio alla cultura, hanno reso Napoli una destinazione irresistibile.

Napoli Scala la Classifica delle Mete Turistiche: Top 5 per l’estate 2023

Napoli sta vivendo una rinascita che si riflette in ogni aspetto della città, dallo sport alla cultura, dagli eventi ai trend turistici. Con un’ondata di successi e innovazioni, Napoli è salita alla Top 5 delle destinazioni turistiche italiane, conquistando il quarto posto nella classifica stilata da Airbnb, una delle principali piattaforme di prenotazione di alloggi al mondo.

Estate 2023 Napoli batte tutti

Già l’estate precedente aveva segnato un momento di trionfo per il turismo partenopeo. Agosto aveva registrato un tasso di occupazione nelle strutture ricettive superiore al 90%, con un vero e proprio “sold out” nei giorni del Ferragosto.

A decretare il successo di Napoli contribuiscono le bellezze paesaggistiche e artistiche, l’offerta culturale e culinaria, ma anche quell’atmosfera festosa e accogliente che i turisti respirano passeggiando per il centro storico.

Non Solo Estate

L’attrattiva di Napoli non si limita alla stagione estiva. Anche durante l’inverno, e particolarmente nel periodo natalizio, il centro cittadino è stato invaso dai turisti, trasformandosi in un luogo affascinante e vivace.

Turisti Incantati da Napoli

L’aria di festa, l’emozione, e la gioia generale hanno contribuito a creare un’atmosfera unica, coinvolgendo sia i residenti che i turisti. Molti visitatori intervistati hanno definito Napoli come “la meraviglia delle meraviglie”, con oltre 400.000 presenze registrate dal ponte del 25 aprile.

Calcio e Cultura: Un’accoppiata Vincente

Oltre alle perle paesaggistiche, culturali e culinarie, quest’anno il calcio è diventato un ulteriore attrattiva. Molti turisti hanno pianificato il loro soggiorno a Napoli anche per visitare il murale di Maradona e partecipare alla festa scudetto.

Napoli si conferma tra le mete italiane più ambite dai turisti

Napoli ha dimostrato di essere una città che non smette di stupire. Il quarto posto nella classifica delle mete turistiche nel 2023 è una chiara testimonianza dell’appeal crescente della città.

Dallo sport alla cultura, dalle tradizioni gastronomiche all’energia delle sue strade, Napoli è diventata una destinazione che incanta e accoglie, promettendo un futuro luminoso come uno dei luoghi più amati d’Italia. L’aver superato Roma in questa classifica è un segno distintivo di un cambiamento positivo nella percezione e nel valore di Napoli come meta turistica.

