Sacchi: “Scudetto? La Juve è in vantaggio sul Napoli”

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale, ha fatto il punto sulla prossima Serie A indicando la Juventus in vantaggio sul Napoli per la corsa al titolo. Secondo Sacchi, i bianconeri potranno sfruttare a loro favore la preparazione mirata partita per partita rispetto agli azzurri, impegnati anche in Champions League.

“La Juve, è in vantaggio per lo scudetto. I bianconeri al contrario di Napoli, Milan e Inter, potrà effettuare una preparazione mirata partita per partita”.

L’ex Milan ha puntato il dito contro Massimiliano Allegri, reo di non avere un piano B: “Avere una squadra muscolare per Allegri è importante, dove non si arriva con il gioco si arriva con il fisico. Manca però il piano B se i singoli non sono in giornata“.

Nonostante i nuovi acquisti, per Sacchi la Juventus fa ancora troppo affidamento sulle individualità in attacco, con una netta supremazia in fase difensiva. Problemi che il tecnico bianconero dovrà risolvere per puntare al titolo.

Secondo sacchi, il Napoli campione d’Italia è avvisato: per replicare l’impresa della scorsa stagione dovrà trovare continuità tra campionato e coppe.