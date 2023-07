Napoli, al murales di Maradona il libro dei record con dediche da tutto il mondo

Migliaia di firme e dediche dai tifosi di tutto il mondo nel libro custodito al murales dedicato a Maradona a Napoli. In programma la pubblicazione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Continuano ad arrivare dediche e firme da tutto il mondo nel libro custodito presso il murales dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Come reso noto dall’avvocato Angelo Pisani, presidente del Social Club Napoli Maradona, sono già migliaia i messaggi lasciati dai tifosi, turisti e appassionati di calcio in memoria del campione argentino.

Ogni settimana, alla presenza del custode del murales Antonio Esposito, si apre il libro per raccogliere nuovi pensieri e omaggi in più lingue, a testimonianza della fama planetaria di Maradona. I contenuti saranno tradotti e raccolti in un volume, la cui pubblicazione è prevista per settembre.

Il murales dedicato al Pibe de Oro è diventato un’attrazione imperdibile per i tantissimi turisti che visitano Napoli, oltre che luogo di pellegrinaggio per i tifosi arrivati da ogni angolo del pianeta. Il libro delle dediche ne è la testimonianza più toccante.

I proventi delle iniziative legate al murales saranno devoluti in beneficenza dal Social Club Napoli Maradona per sostenere aspiranti calciatori bisognosi, proseguendo idealmente l’impegno sociale dell’indimenticabile numero 10 azzurro.