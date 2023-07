Accuse Choc da Antonello Angelini, Giornalista Juventino: ‘A Napoli Cafoni Arricchiti e Tifosi da Terzo Mondo, il Maradona è una latrina”

Il giornalista juventino Antonello Angelini ha scritto su Twitter commenti offensivi contro i tifosi napoletani, scatenando numerose polemiche.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Non si sono placate le Polemiche social contro il giornalista Antonello Angelini, grande tifoso juventino, per alcuni commenti ritenuti offensivi nei confronti dei tifosi del Napoli. Angelini all’indomani della sconfitta della sua Juve contro il Napoli si è lasciato andare su Twitter a giudizi molto duri.

Accuse shock di Angelini ai tifosi del Napoli

Il giornalista del “Il Giornale” e tifoso della Juventus, Antonello Angelini, ha suscitato controversie con commenti fortemente critici rivolti al Napoli e ai suoi tifosi, dopo la recente sconfitta della Juventus contro la squadra partenopea. Le dichiarazioni di Angelini, che non sembra aver preso bene la sconfitta della sua squadra, sono state rapidamente criticate da vari settori del mondo del calcio italiano.

Angelini, attraverso il suo profilo Twitter, ha condiviso una serie di commenti in cui critica aspramente la squadra del Napoli e i suoi tifosi. “Non sanno perdere come con il Milan. Non sanno nemmeno vincere. Dei cafonciotti arricchiti. D’altronde Dela ne è l’esempio. Gente che briga con la ASL 1 Napoli che rinvia partite per pioggia e c’ è il sole….. adesso festeggeranno 4 mesi“, ha scritto.

L’infuocata critica del giornalista non si è fermata qui. Angelini ha continuato a descrivere negativamente l’ambiente calcistico partenopeo. “Arricchiti nel senso che sono oggi in alto come classifica. Poi hanno uno stadio latrina e un pubblico scorrettissimo da paese terzo mondo. A Napoli non puoi certo andare allo stadio con la maglietta Juve fuori dal settore ospiti“, ha aggiunto.

Le parole di Angelini hanno generato una forte reazione di disapprovazione da parte di numerosi utenti di Twitter, oltre che da vari personaggi del calcio italiano. Molti hanno definito i suoi commenti come inappropriati e offensivi.

Non sono mancate le risposte piccate anche da parte di tifosi napoletani, che hanno invitato Angelini a scusarsi per le gravi affermazioni. Nonostante siano passati alcuni mesi il diretto interessato non ha ritrattato quanto scritto, alimentando ulteriori polemiche.