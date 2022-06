IL MATTINO – Napoli, Meret rinnova fino al 2027, Sirigu ha detto si agli azzurri

Napoli, Alex Meret rinnova fino al 2027. Salvatore Sirigu pronto ad accettare il ruolo di secondo, lo riferisce il Mattino.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Meret e Sirigu saranno i prossimi portieri del Napoli per la prossima stagione. David Ospina è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Nasr. La stampa saudita ha dato l’affare praticamente per certo. Il portiere colombiano che a 34 anni decide di cambiare completamente vita e di accettare una proposta da 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus alla firma. De Laurentiis si è liberato di un altro ingaggio oneroso ed è pronto a virare su Sirigu come riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino.

NAPOLI, SIRIGU-MERET: LE ULTIME

“Salvatore Sirigu è affascinato dal progetto Napoli: non verrà a fare la balia ed è pronto a firmare per un anno con opzione per il Napoli per la seconda stagione. Probabile che il cerchio-portieri si chiuda proprio in questo modo anche perché Sirigu, 35 anni, ex Psg e Torino, ha quell’esperienza che può servire in questa stagione”.

“Sembra anche tutto fatto per il rinnovo di Alex Meret fino al 2027 I procuratori hanno avuto modo, nel tempo, di parlare con De Laurentiis, sistemando un impianto soddisfacente per le parti: il milione scarso che Meret ha guadagnato nel quadriennio alle spalle è cresciuto sino a ad un milione e mezzo per il prossimo quinquennio, ma prima che si passi dai contatti ai contratti bisognerà che Ospina chiuda definitivamente la porta”.