Orsi: “Il Napoli si muoverà sul mercato: vi dico i possibili acquisti”

Nando Orsi rivela che il Napoli si muoverà sul mercato ed annuncia i possibili acquisti

Per Nando Orsi il Napoli si muoverà nel mercato. Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live – Forza Napoli sempre, o no?, commenta così le notizie del calciomercato azzurro: “Il Napoli ha fatto degli acquisti fenomenali e potrebbe farne ancora degli altri a gennaio o, al massimo, per la prossima stagione”. L’ex portiere Nando Orsi, ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live – Forza Napoli sempre, o no?’.

“Circolano alcune voci sul Napoli. Si parla, ad esempio, di un possibile scambio di terzini con la Sampdoria: Bartosz Bereszyński verrebbe a Napoli ed Alessandro Zanoli andrebbe a Genova. Il polacco gioca su entrambe le fasce, lo fa pure in Nazionale e quindi aiuterebbe a coprire anche il lato sinistro, in caso di forfait di Mario Rui o Mathias Olivera”.

“Per l’attacco, invece, sento parlare di Benjamin Šeško del Salisburgo, un altro giocatore fortissimo: è giovanissimo, altissimo e segna come una macchina. Lo conosco bene. Così come Ivan Ilic del Verona. Quando Cristiano Giuntoli si muove, è una garanzia: scova sempre dei giocatori molto forti. Kim Min-Jae non lo conoscevo, sono andato a guardarlo appena il Napoli lo ha preso e ne sono rimasto stupito”.