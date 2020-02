Napoli, le ultime su Demme: Gattuso spera di avere il centrocampista

Le ultime notizie su Demme, centrocampista del Napoli che sarà valutato fino all’ultima riunione tecnica. Il centrocampista ha l’influenza.

Diego Demme è il principale dubbio di Gennaro Gattuso. Il centrocampista di origini italiane è partito da solo per evitare che potesse contagiare qualsiasi altro calciatore della rosa partenopea, Gattuso spera di averlo per la sfida con la Sampdoria. Le ultime notizie su Diego Demme fatte trapelare da Sky parlano di un calciatore senza febbre, ma che non si è allenato al meglio durante la settimana. Il tecnico del Napoli lo valuterà fino alla fine e sarà decisiva l’ultima riunione tecnica. A quanto pare proprio l’assenza di febbre ha debilitato ulteriormente Demme che resta uno dei perni del centrocampo partenopeo. Dal suo acquisto a gennaio, Demme è diventato indispensabile per Gattuso che vorrebbe schierarlo anche al Ferraris di Genova, anche se sarà complicato poterlo vedere in campo.

Ultime notizie Demme: se non gioca c’è Lobotka

Qualora Diego Demme non riuscisse a recuperare al suo posto è pronto a giocare Stanislav Lobotka. Il calciatore ex slovacco ha movimenti e caratteristiche diverse rispetto a Demme, ma può interpretare il ruolo di centrocampista centrale davanti alla difesa. Sicuramente ha una fase di interdizione meno spiccata rispetto a quella del calciatore ex Lipsia. Lobotka può assicurare geometri e velocità palla al piede. Al suo fianco è pronto a giocare dal primo minuto anche Elmas dato che Fabian Ruiz è out a causa di un’influenza. Il centrocampista macedone verrà schierato dal primo minuto perché anche Allan non è al meglio della condizione fisica, dato che è rientrato dopo un infortunio. In difesa Di Lorenzo è sempre in vantaggio su Maksimovic per il ruolo di centrale.

Ecco la probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.