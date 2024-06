Napoli, Hermoso e Buongiorno in stallo. Tre nuovi nomi per la difesa: la Gazzetta svela i dettagli

Napoli, tre nuovi nomi per la difesa dopo lo stallo nelle trattative per Hermoso e Buongiorno. La Gazzetta dello Sport svela i dettagli.

Il Napoli continua la sua ricerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione di Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro sta valutando nuove opzioni dopo che le trattative per Hermoso e Buongiorno sembrano essersi arenate.

La rosea rivela che il direttore sportivo Manna ha già individuato tre nuovi profili per rafforzare il reparto arretrato. Questa mossa arriva dopo la chiusura dell’acquisto di Rafa Marin dal Real Madrid, segno che il Napoli vuole costruire una difesa solida per la prossima stagione.

I tre nuovi obiettivi del Napoli

La Gazzetta dello Sport riporta i nomi dei tre difensori che Manna sta valutando:

Bijol dell’Udinese: Il club friulano lo valuta intorno ai 20 milioni di euro. Pavlovic del Salisburgo: Un profilo internazionale che potrebbe adattarsi bene al calcio italiano. Lacroix: Il suo contratto è in scadenza tra un anno, il che potrebbe renderlo un’opzione più economica rispetto agli altri due.

La situazione Hermoso e Buongiorno

Le trattative per Mario Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid, e Alessandro Buongiorno del Torino non hanno fatto progressi significativi. Per quanto riguarda Hermoso, la Gazzetta riferisce che “c’è distanza su ingaggio e commissioni tra l’agente ed il Napoli”.

La situazione di stallo su questi due fronti ha spinto Manna a esplorare nuove possibilità per rinforzare la retroguardia azzurra.

Le prospettive future

Il Napoli sembra determinato a costruire una difesa all’altezza delle ambizioni del club per la prossima stagione. Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, la società sta cercando di fornire al nuovo allenatore una rosa competitiva in ogni reparto.

L’interesse per questi tre nuovi profili dimostra la volontà del Napoli di non lasciare nulla di intentato sul mercato. Nei prossimi giorni potrebbero emergere sviluppi importanti su queste nuove piste di mercato.

I tifosi del Napoli attendono con ansia novità sul fronte difensivo, consapevoli dell’importanza di avere una retroguardia solida per puntare in alto nella prossima stagione di Serie A e nelle competizioni europee.