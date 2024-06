De Laurentiis blitz in Germania per Kvaratskhelia: Il retroscena – CorrSport

De Laurentiis pronto al blitz in Germania per Kvaratskhelia. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli della missione.



Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è al centro dell’attenzione in casa Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra pronto a intervenire personalmente per risolvere la situazione del talento georgiano. Il Corriere dello Sport oggi rivela importanti dettagli su un possibile blitz in Germania.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, De Laurentiis ha deciso di scendere in campo per risolvere le questioni legate a Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il Corriere dello Sport scrive:

“I prossimi dovrebbero diventare i giorni della seconda missione: quella per tingere d’azzurro il futuro di Kvara. Dopo l’exploit del suo agente Jugeli e di suo padre Badri – «Vogliamo andare via, niente illusioni» – la tensione è salita.“

La situazione si è complicata ulteriormente con l’interesse del Paris Saint-Germain. Il quotidiano rivela: “Alimentata dal pressing del Psg: offerta da 11 milioni a stagione al giocatore e di 110 milioni al Napoli. Rifiutata senza repliche da De Laurentiis.“

Il direttore sportivo Manna aveva già iniziato a lavorare per ricucire i rapporti, ma ora De Laurentiis vuole accelerare i tempi. Il Corriere dello Sport spiega:

“Manna, nel frattempo, aveva ricucito e programmato subito un nuovo incontro con Jugeli, da moderare a seconda del destino della Georgia agli Europei, ma alla fine Adl ha rotto gli indugi: possibile a strettissimo giro un blitz del presidente in Germania insieme con il suo ds per incontrare l’entourage di Khvicha, agente e padre, e per provare a dare una svolta definitiva alla questione del rinnovo riducendo le distanze.“

L’obiettivo del Napoli è chiaro, come sottolinea il quotidiano: “Il Napoli ha dalla sua la forza di un contratto fino al 2027, certo, ma blindare Kvara con il sorriso fino al 2029, dopo i segnali di pace con il capitano, renderebbe perfetto l’inizio della nuovissima era“.

De Laurentiis sa bene che trattenere Kvaratskhelia è fondamentale per le ambizioni del Napoli nella prossima stagione di Serie A. Il presidente azzurro è determinato a dimostrare al georgiano l’importanza che riveste nel progetto del club, respingendo le sirene di mercato e puntando su di lui per il futuro.

I tifosi del Napoli attendono con ansia novità su questa vicenda, sperando che il blitz di De Laurentiis possa portare alla tanto attesa fumata bianca. Il futuro di Kvaratskhelia potrebbe essere decisivo per le ambizioni del club partenopeo sotto la guida di Antonio Conte.