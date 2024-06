Di Lorenzo-Napoli oggi nuovo summit, ci sarà Conte. – Gazzetta

Summit per Di Lorenzo con Conte presente. La Gazzetta svela tutti i dettagli del nuovo incontro.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli resta in bilico. La Gazzetta dello Sport rivela oggi un importante aggiornamento sulla situazione del capitano azzurro.

Secondo il quotidiano, Antonio Conte parteciperà a un nuovo incontro a Roma con De Laurentiis, Manna e Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo. Questo summit segue quello di ieri tra l’agente, il presidente e il direttore sportivo.

Calciomercato Napoli: Conte in prima linea per Di Lorenzo

La Gazzetta scrive: “Antonio Conte oggi arriverà a Napoli dove domani verrà presentato ufficialmente agli organi di stampa. Tuttavia, l’allenatore si fermerà prima a Roma con De Laurentiis, Manna e soprattutto Mario Giuffredi.”

Il quotidiano sportivo sottolinea la posizione del Napoli: “Per il Napoli, Di Lorenzo è incedibile. Lo ha ribadito anche lo stesso allenatore all’agente ed anche a Giovanni.” Tuttavia, la situazione non è semplice. La Gazzetta aggiunge: “Dall’altra parte invece, il calciatore ritiene chiuso il suo ciclo con la maglia azzurra.”

La presenza di Conte all’incontro potrebbe essere decisiva. L’allenatore leccese considera Di Lorenzo fondamentale per il suo progetto e cercherà di convincerlo a restare.

Questo summit si preannuncia cruciale per il futuro di Di Lorenzo e per le strategie di mercato del Napoli. L’esito potrebbe influenzare significativamente la composizione della squadra per la prossima stagione di Serie A.

I tifosi del Napoli attendono con ansia notizie positive, sperando che Conte possa fare la differenza e convincere il capitano a continuare la sua avventura in maglia azzurra.

+