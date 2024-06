Marcolin sicuro: “C’è un giocatore che Conte vorrà subito a Dimaro”

L’ex calciatore azzurro Dario Marcolin rivela le priorità di Antonio Conte al Napoli: Kvaratskhelia al centro dei piani del tecnico.

Nel corso di un’intervista esclusiva a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’ex giocatore del Napoli Dario Marcolin ha fatto il punto sulla nuova era di Antonio Conte al Napoli, esprimendo convinzione sulle priorità del tecnico in vista della prossima stagione. Marcolin ha sottolineato l’interesse di Conte nel giovane talento georgiano Kvaratskhelia, identificandolo come il giocatore che il nuovo allenatore vorrà subito a Dimaro per iniziare la preparazione.

“Antonio è convinto di portare Kvaratskhelia subito a Dimaro con sé”, ha dichiarato Marcolin. “Il ragazzo è giovane ma molto promettente. Sul campo dimostra grande lucidità nonostante il suo sorriso sia raro fuori dal terreno di gioco. Secondo me, Kvicha è ancora determinato a riscattare la stagione scorsa del Napoli.”

Marcolin ha anche discusso della Nazionale italiana sotto la guida di Luciano Spalletti, evidenziando le scelte del mister per l’Europeo in corso. “Spalletti preferisce un profilo più fisico in attacco, escludendo giocatori come Raspadori. L’Italia ha una partita cruciale contro la Croazia, con buone possibilità di avanzare.”

L’ex giocatore ha inoltre predetto un cammino competitivo per altre nazionali europee: “La Germania ha il potenziale per arrivare in semifinale, ma non bisogna sottovalutare squadre come la Svizzera.”