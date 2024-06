Conte a Napoli: summit con De Laurentiis e Manna. Tutti i dettagli

Conte a Napoli per un summit con De Laurentiis e Manna. Mercato, Di Lorenzo e strategie future al centro dell’incontro.

Antonio Conte fa il suo ritorno a Napoli oggi, in vista di un importante incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. L’appuntamento precede la conferenza stampa di presentazione ufficiale, prevista per domani pomeriggio a Palazzo Reale.

Calciomercato Napoli: i temi caldi del summit Conte-De Laurentiis

Il Corriere dello Sport svela i dettagli di questo importante incontro. Il quotidiano riporta:

“La presenza di Antonio Conte a Napoli, in questi giorni dedicati innanzitutto alla sua presentazione in programma domani al Teatro di Corte di Palazzo Reale, offrirà anche l’occasione di una serie di incontri e riunioni”.

L’agenda del summit è ricca di argomenti cruciali per il futuro del Napoli. Il Corriere dello Sport aggiunge:

“Tema mercato compreso, ci mancherebbe: il tecnico farà un punto su tutte le questioni relative alla costruzione della squadra – tra casi, obiettivi e cessioni – insieme con De Laurentiis e il ds Manna.”

La questione Di Lorenzo e altri temi caldi

Un punto focale della discussione sarà sicuramente la situazione di Giovanni Di Lorenzo. Il Corriere dello Sport rivela:

“Della questione Di Lorenzo, ovviamente, è stato informato ieri in tempo reale, dopo l’incontro andato in scena a Roma tra il presidente, il direttore sportivo e l’agente del capitano, Mario Giuffredi”

Oltre al caso Di Lorenzo, l’incontro affronterà vari aspetti della strategia di mercato del Napoli per la prossima stagione di Serie A. Il quotidiano sottolinea:

“…ma il resto sarà al centro del menù scritto con dovizia di particolari in vista del ritiro inaugurale in agenda dall’11 al 21 luglio a Dimaro”.

Prospettive future per il Napoli di Conte

Questo summit rappresenta un momento chiave per delineare le strategie future del Napoli sotto la guida di Conte. Le decisioni prese in questa riunione potrebbero influenzare significativamente la composizione della squadra e gli obiettivi per la prossima stagione.

I tifosi del Napoli attendono con ansia gli esiti di questo incontro, sperando in un mercato che possa rafforzare la squadra e permettere a Conte di lottare per traguardi ambiziosi nel prossimo campionato.

