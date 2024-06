Napoli su Pablo Solari: Ecco chi è l’esterno del River Plate

Napoli interessato a Pablo Solari del River Plate. Scopri chi è il talentuoso

Il Napoli guarda in Argentina per rinforzare il suo attacco. L’ultimo nome accostato al club azzurro è quello di Pablo Solari, talentuoso esterno del River Plate.

Calciomercato Napoli: l’indiscrezione su Solari dal Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport rivela l’interesse del Napoli per il giovane argentino. Il quotidiano scrive: “Una voce dall’Argentina: il club azzurro avrebbe chiesto info su Pablo Solari, esterno d’attacco del River Plate (…) di 23 anni“.

Chi è Pablo Solari: ruolo, caratteristiche e curiosità

Pablo Solari è nato il 22 marzo 2001 ad Arizona. Cresciuto nelle giovanili del Talleres, ha attirato l’attenzione per le sue doti tecniche e la capacità di incidere sulle partite con dribbling e visione di gioco.

A novembre 2020 viene ceduto in prestito biennale al Colo Colo dove realizza 10 reti in 54 presenze. Le sue ottime prestazioni convincono il River Plate a investire 4,2 milioni per acquistarlo.

Solari può giocare sia a sinistra che a destra del settore avanzato. Calcia con il destro e viene utilizzato spesso a gara in corso, quando può determinare con la sua tecnica nell’uno contro uno.

Un dettaglio curioso: suo padre lo ha soprannominato “El Pibe” in onore di Pablo Aimar. In Argentina si dice che abbia scelto anche il nome del figlio per omaggiare il fantasista classe 1979. Pablo ha anche un fratello calciatore, Santiago, che milita nel Racing Club.

Giocare nel River Plate è stato come un sogno per Pablo e famiglia. Il suo contratto con il club di Buenos Aires scade nel 2027.

L’interesse del Napoli e la concorrenza

In passato anche la Lazio si è interessata a Solari, segno del suo potenziale riconosciuto a livello internazionale. L’eventuale arrivo di Solari al Napoli potrebbe rappresentare un investimento interessante per il futuro della Serie A.

La giovane età e le qualità tecniche di Solari lo rendono un profilo intrigante per il progetto azzurro. I tifosi del Napoli attendono con curiosità eventuali sviluppi su questa pista di mercato, sperando che il talento argentino possa presto brillare al Diego Armando Maradona.

Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul possibile arrivo di Pablo Solari e sulle altre mosse di calciomercato del Napoli!