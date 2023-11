Napoli, Giuntoli in agguato: nel mirino Zielinski e Zanoli

L’ex ds del Napoli, ora alla Juve, Cristiano Giuntoli starebbe seguendo da vicino le situazioni contrattuali di Zielinski e Zanoli, entrambi in scadenza nel 2024.

Per quanto riguarda Zielinski, senza un rinnovo entro gennaio, il centrocampista polacco potrebbe accordarsi con un’altra società in vista della prossima stagione. Oltre all’Inter, ci sarebbe anche la Juve di Giuntoli sulle sue tracce.

Discorso simile per Zanoli: il terzino classe 2000 non ha ancora trovato l’intesa per il prolungamento con gli azzurri. Una situazione monitorata con attenzione da Giuntoli, che lo portò a Napoli ai tempi in cui era ds.

La Juventus potrebbe così approfittare della situazione contrattuale in bilico di Zielinski e Zanoli, per strapparli a parametro zero al club partenopeo nella prossima sessione di calciomercato. Si prospetta un duello di mercato tra Napoli e Juve.