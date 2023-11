De Maggio: “De Laurentiis e Giuntoli volevano Thiago Motta dopo Spalletti”

Secondo il giornalista Walter De Maggio, De Laurentiis e l’ex ds Giuntoli avrebbero voluto Thiago Motta come allenatore del Napoli dopo l’addio di Spalletti.

Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis e l’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbero voluto Thiago Motta come allenatore degli azzurri dopo l’addio di Luciano Spalletti. A rivelarlo è il giornalista Walter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

“De Laurentiis e Giuntoli avevano scelto l’allenatore giusto per gli azzurri. Il riferimento è a Thiago Motta. L’ex calciatore sta facendo benissimo in questa stagione, non a caso il Bologna è al sesto posto in campionato. Che peccato” le parole di De Maggio.

L’attuale tecnico del Napoli Rudi Garcia, nonostante la vittoria contro la Salernitana, continua a non convincere pienamente. Al contrario, Thiago Motta sta sorprendendo sulla panchina del Bologna.

Secondo De Maggio, De Laurentiis e Giuntoli avrebbero voluto portare l’italo-brasiliano a Napoli dopo l’addio di Spalletti, ma Motta rifiutò probabilmente per la pressione di dover succedere ad un allenatore vincente come il tecnico toscano.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!