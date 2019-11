Napoli-Genoa, formazioni ufficiali. Torna Hysaj, fuori Milik

Napoli-Genoa, formazioni ufficiali. Tornano Hysaj e Ospina. Ancelotti punta sulla coppia d’attacco Lozano-Mertens.

Arrivano le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa. Gli azzurri vogliono lasciarsi alasciarsi alle spalle le polemiche degli ultimi giorni: Ancelotti punta sulla coppia d’attacco Lozano-Mertens.

I partenopei al San Paolo non vincono dalla gara con il Verona e vogliono assolutamente i tre punti per uscire dalla crisi. Di fronte ci sono i rossoblù di Thiago Motta che potrebbero creare problemi alla squadra di Ancelotti

Napoli-Genoa, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. ALL.: Ancelotti.

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Ghiglione, Romero, C. Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Pandev, Gumus, Agudelo; Pinamonti. ALL.: Thiago Motta.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

DOVE VEDERE NAPOLI-GENOA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta streaming la sfida Napoli-Genoa, che sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Napoli-Genoa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Pierluigi Pardo, con il supporto del commento tecnico di Dario Marcolin

NAPOLI-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN potranno seguire Napoli-Genoa in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.