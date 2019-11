Napoli-Genoa, probabili formazioni. Nell’anticipo della 12ª giornata di Serie A gli azzurri potrebbero fare a meno di Milik.

La redazione sportiva di DAZN ha reso note le probabili formazioni di Napoli-Genoa. Secondo quanto appreso dalla redazione dell’emittente streaming, Arkadiusz Milik, potrebbe essere indisponibile per la partita contro il Genoa.

Milik ha lamentato un fastidio muscolare che l’ha costretto al riposo in queste ore complicate.

Per Milik è a rischio anche la convocazione con la nazionale polacca. Si fa largo l’ipotesi che in attacco Ancelotti schieri ancora una volta la coppia Lozano-Mertens nel suo 4-4-2.

Il Napoli sta attraversando un momento difficilissimo, culminato con la contestazione e gli striscioni contro i giocatori, il più bersagliato è Allan, al quale i ladri hanno svaligiato la casa.

La moglie del centrocampista brasiliano si è sfogata sui social sui fatti che stanno accadendo alla sua famiglia.

I partenopei hanno bisogno di una vittoria per risalire la classifica: al momento sono settimi con 18 punti frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Anche il Genoa, non può permettersi passi falsi, visto che si trovano in penultima posizione assieme alla Sampdoria con 8 punti e un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte.

NAPOLI-GENOA PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano.

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Ghiglione, Romero, C. Zapata, Ankersen; Schöne, Lerager; Pandev, Agudelo, Gumus; Pinamonti

DOVE VEDERE NAPOLI-GENOA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta streaming la sfida Napoli-Genoa, che sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Napoli-Genoa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Pierluigi Pardo, con il supporto del commento tecnico di Dario Marcolin

NAPOLI-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN potranno seguire Napoli-Genoa in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

