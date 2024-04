Napoli, Gasperini in pole: può portare Scalvini e Ruggeri dall’Atalanta

Gian Piero Gasperini è il favorito per la panchina del Napoli. Il tecnico dell’Atalanta potrebbe chiedere l’acquisto dei gioielli nerazzurri Scalvini e Ruggeri.

Gian Piero Gasperini potrebbe essere il prescelto da De Laurentiis per guidare il nuovo ciclo del Napoli. Secondo il Mattino, ci sarebbero già stati dei contatti esplorativi tra le parti per sondare la disponibilità dell’allenatore dell’Atalanta.

Gasperini chiede Scalvini e Ruggeri?

Nel caso dovesse accettare la corte del presidente azzurro, Gasperini potrebbe chiedere l’acquisto di due gioielli nerazzurri cresciuti sotto la sua guida: il difensore Giorgio Scalvini e il centrocampista Nicolò Ruggeri.

I due enfant prodige rappresenterebbero dei potenziali rinforzi ideali per il nuovo corso targato Gasp a Napoli, visto il feeling speciale con l’allenatore.

L’ostacolo Atalanta

L’unico vero scoglio per questa pista potrebbe essere la riluttanza dell’Atalanta a lasciar partire il suo allenatore. Gasperini ha ancora un anno di contratto con la Dea e viene da una stagione storica per il club bergamasco.

Servirà tutta la determinazione di De Laurentiis per strappare il via libera ai nerazzurri e assicurarsi il tecnico della possibile svolta azzurra. Eventualmente tentando di inserire proprio Scalvini e Ruggeri come contropartite ricche.

In ogni caso, la pista Gasperini sembra essere tra le più calde per il dopo Calzona al Napoli. Con l’allenatore di Grugliasco che avrebbe già dato ampie aperture per un futuro sotto il Vesuvio.