Pioli al Napoli: De Laurentiis lo vuole per un motivo

Stefano Pioli potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico del Milan piace al patron De Laurentiis per tre motivi.

Stefano Pioli è entrato nel mirino di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Secondo Il Mattino, il tecnico del Milan ha tre caratteristiche che lo rendono molto apprezzato dal presidente azzurro.

De Laurentiis vuole Pioli per tre motivi

Secondo quanto riporta il quotidiano napoletano De Laurentiis potrebbe scegliere Pioli per tre motivi:

Gestione delle piazze importanti

De Laurentiis stima la capacità di Pioli di saper gestire un ambiente di grandi aspettative come quello milanista. Un’esperienza che tornerebbe utile in una piazza calda come Napoli. Esperienza e titoli vinti

A 59 anni, Pioli ha grande bagaglio alle spalle avendo vinto anche uno Scudetto da outsider alla guida della Lazio nel 2000. La sua esperienza rappresenta una dote fondamentale. Continuità tattica

L’idea di gioco di Pioli, basata su un 4-3-3 e un’impronta offensiva, permetterebbe una certa continuità con il recente passato azzurro e l’identità di gioco consolidata.

Inoltre, l’ingaggio non proibitivo di circa 3,5 milioni annui fino al 2025 rappresenterebbe un ulteriore punto a favore per De Laurentiis. Una cifra quasi dimezzata rispetto a quella immaginata per Antonio Conte.

La gestione esperta di Pioli, i titoli in bacheca e la compatibilità con la filosofia offensiva del Napoli sembrano quindi rendere il tecnico emiliano una candidatura molto calda per il dopo Calzona sulla panchina partenopea.