Napoli, Manna pazzo di Huijsen: il baby difensore che fa impazzire la Serie A

Giovanni Manna potrebbe portare al Napoli Dean Huijsen, il talentuoso difensore olandese classe 2005 di proprietà della Juventus e in prestito alla Roma.

Il Napoli studia il colpo Dean Huijsen per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il baby talento olandese classe 2005 è finito nel mirino di Giovanni Manna, prossimo dirigente azzurro in arrivo dalla Juventus.

Huijsen, il gioiello esploso con Manna

Proprio Manna ha lanciato Huijsen alla Juventus Next Gen, facendolo esordire a soli 17 anni. Un difensore moderno, fisico e tecnico che in questa stagione si è confermato allo stesso livello con la maglia della Roma, club dove milita in prestito.

Numeri da predestinato

In giallorosso, Huijsen ha stupito collezionando 13 presenze e 2 gol nonostante l’età giovanissima. Numeri che certificano le enormi potenzialità di un centrale già completo e di sicuro avvenire.

Manna lo vuole Huijsen al Napoli

Ecco perché Manna potrebbe tentare di portare Huijsen al Napoli per rafforzare un reparto che ha mostrato qualche lacuna di troppo. Il dirigente conosce a fondo il ragazzo avendolo cresciuto e lanciato alla Juventus.

L’idea di riportarlo sotto la sua ala potrebbe concretizzarsi sfruttando eventuali necessità di cassa dei bianconeri. Che potrebbero sacrificare proprio il cartellino di Huijsen per finanziare altri acquisti più importanti come quello di Calafiori dal Bologna.

Insomma, Manna potrebbe regalare al Napoli un difensore predestinato ancora giovanissimo ma già pronto per il grande salto. Huijsen rappresenterebbe un innesto di sicuro avvenire in uno dei ruoli più delicati, il tutto ad un prezzo relativamente contenuto per le sue enormi potenzialità.