De Laurentiis detta la linea a Manna: il patron è stato molto chiaro

Aurelio De Laurentiis vuole un cambio di passo nel calciomercato del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro avrebbe impartito un chiaro diktat al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna: dimenticare le strategie attendiste degli anni scorsi per agire con rapidità e concretezza.

De Laurentiis diktat a Manna

La rivoluzione della rosa attesa per l’estate impone al Napoli di muoversi con largo anticipo. De Laurentiis è consapevole che servirà un investimento corposo per rinforzare ogni reparto e non vuole farsi trovare impreparato.Il numero uno azzurro ha rimarcato a Manna come la tendenza ad aspettare troppo abbia causato errori nelle scorse sessioni di mercato. Errori che il club non può più permettersi, specialmente in vista del nuovo ciclo che si aprirà.

Sprint Immediato sul Mercato

L’input di De Laurentiis è quindi operare con tempestività già da aprile, per precedere la concorrenza e assicurarsi i primi obiettivi designati. Niente più tentennamenti o attese prima di piombare sui calciatori nel mirino.

Le Prime Piste Calde

Secondo indiscrezioni, il Napoli starebbe già lavorando su diversi nomi caldi per l’attacco come il canadese Jonathan David e il messicano Santiago Gimenez. I primi dossier su cui verificare la nuova rapidità operativa richiesta da De Laurentiis.

Manna è avvisato: nessunaRemora, solo risolutezza nelle scelte di mercato fin da subito. Il diktat del presidente va messo in pratica per non ripetere i passi falsi del recente passato.