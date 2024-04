CorrSport: Jonathan David -Napoli, contatti continui con l’Entourage

Il Napoli ha avviato i primi contatti con l’entourage di Jonathan David, bomber del Lille e principale candidato per l’eredità di Victor Osimhen.

Il Napoli inizia a muovere i primi passi verso il nuovo attaccante del futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società partenopea avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage di Jonathan David, bomber canadese classe ’00 del Lille.

Jonathan David, il principale candidato per l’Eredità di Osimhen

David è attualmente considerato il primo indiziato per raccogliere l’eredità di Victor Osimhen in attacco al Napoli dalla prossima stagione. L’attaccante nigeriano, infatti, sembra avviato all’addio in estate.

Incontro a Milano con gli Agenti

Gli agenti di Jonathan David sarebbero stati avvistati di recente a Milano, per un incontro con Manna e i dirigenti del Napoli. Un segnale della concreta volontà del club di acquisire il cartellino del bomber canadese.

Non è la prima volta che il nome di David viene accostato agli azzurri. La stima del Napoli per il classe 2000 è infatti datata: già un anno fa si parlava di un interessamento quando il calciatore segnava a raffica in Ligue 1 con il Lille.

Attenti alla Concorrenza

Se il Napoli vuole veramente David deve stare attento alla concorrenza di altri club. Il Corriere riporta il forte interesse anche del Feyenoord per Santiago Gimenez, altro giovane attaccante messicano che potrebbe rappresentare un’alternativa nel mirino azzurro.

Con questi primi contatti avviati, il Napoli prova a muovere passi concreti per assicurarsi il sostituto ideale di Osimhen in vista della prossima stagione. David guida la lista, ma la concorrenza è agguerrita.