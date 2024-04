Gazzetta – David Dice Sì al Napoli, l’erede di Osimhen Arriva dal Lille

Jonathan David ha accettato di trasferirsi al Napoli, sarà l’erede di Victor Osimhen. Nessun veto sulla mancata Europa.

Jonathan David ha detto sì al Napoli. Il bomber canadese del Lille sarà il nuovo terminale offensivo degli azzurri nella prossima stagione, raccogliendo l’eredità di Victor Osimhen.

David Dice Sì al Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport, David avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento in maglia azzurra a prescindere dall’eventuale mancata qualificazione alle coppe europee. Un sì convinto al progetto partenopeo, senza porre alcun veto.

Bomber da 35 Milioni

Il neo ds Giovanni Manna avrebbe già avviato i contatti con il Lille per l’attaccante classe 2000. I francesi chiedono 50 milioni, mentre De Laurentiis sarebbe pronto a offrire 35 milioni più bonus per assicurarsi il bomber.

L’Erede di Osimhen

David è il principale candidato per raccogliere l’eredità dell’osannato Osimhen, sul quale pende una clausola rescissoria da 130 milioni. Proprio lo scorso anno si era parlato del canadese come eventuale sostituto del nigeriano in caso di addio per le ricche offerte arabe.

Scelta Consapevole

La disponibilità totale di David a trasferirsi al Napoli indipendentemente dall’eventuale esclusione dalle coppe testimonia la consapevolezza del suo ruolo di primo piano nel nuovo progetto azzurro.