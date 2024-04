Napoli, Manna ha incontrato gli agenti di David. Ingaggio da 3 milioni per l’erede di Osimhen

Il Napoli ha avviato i contatti per Jonathan David del Lille. L’attaccante canadese gradirebbe la Serie A e avrebbe richiesto un ingaggio molto inferiore a quello di Osimhen.

Calciomercato Napoli – Il Napoli inizia a muoversi concretamente per il dopo Osimhen. Secondo le indiscrezioni di Tuttomercatoweb, la scorsa settimana a Milano c’è stato un summit tra Giovanni Manna, prossimo ds azzurro, e l’entourage di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille.

David Apre al Napoli

Nel corso dell’incontro, David avrebbe manifestato grande gradimento per una potenziale destinazione a Napoli e in Serie A. L’attaccante sarebbe entusiasta di poter ricoprire un ruolo da protagonista come fatto da Osimhen.

Richiesta Accessibile per il Napoli

A differenza del centravanti nigeriano, però, le pretese economiche di David dovrebbero essere molto più contenute. Stando a quanto riferito, il classe ’00 avrebbe richiesto un quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un ingaggio decisamente inferiore agli oltre 10 milioni attualmente percepiti da Osimhen.

Niente Europa non è un Problema

Altro aspetto che avvicinerebbe David al progetto Napoli è l’eventuale esclusione dalle coppe europee. L’attaccante non avrebbe dubbi nel sposare la causa partenopea anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Europa/Champions League.

Il giusto mix di ambizione e costi accessibili renderebbe Jonathan David un obiettivo molto caldo per il nuovo corso del Napoli. Servirà però prima superare la ricca concorrenza di altri club.