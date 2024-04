Traorè si racconta: “A Napoli mi sento a casa, non si può spiegare, va vissuta. La gente è fantastica”

Hamed Traorè, centrocampista del Napoli, svela i suoi idoli e punti di forza. L’ivoriano è entusiasta dell’atmosfera partenopea: “Non si può spiegare, va vissuta”.

Ultime notizie calcio Napoli -Hamed Traorè si è raccontato ai microfoni di Sorare, sponsor del Napoli. Il centrocampista ivoriano in prestito dal Bournemouth ha svelato i suoi idoli calcistici e punti di forza, mostrando anche tutto il suo entusiasmo per l’esperienza partenopea.

Traorè pazzo di Napoli

“L’atmosfera dello stadio è top, si vive e non si può spiegare, bisogna viverla” ha esordito Traorè, rapito dal calore del pubblico napoletano. “La gente qui è fantastica, ti fa sentire a casa. Sono felicissimo di essere qua”.

I Modelli di Ispirazione

Sul piano tecnico invece, l’ex Sassuolo ha rivelato di ispirarsi a tre fuoriclasse: “Yaya Touré, Andrés Iniesta e Ronaldinho. Ancora oggi guardo i loro video su YouTube”. Idoli che hanno forgiato le qualità che Traorè ritiene suoi punti di forza: “La tecnica, la visione di gioco e la lettura delle situazioni”.

Uno Sguardo sui Top Player

Oltre ad ammirare i suoi miti, il centrocampista del Napoli segue con passione anche i campionati attuali. In vista di Manchester City–Real Madrid, ha indicato alcuni dei migliori in campo secondo lui: “Lunin il portiere, Aké il difensore del City, Rodri a centrocampo, Rodrygo in attacco. Il jolly? Camavinga”.

Con humour e sincerità, Traorè ha regalato uno spaccato della sua personalità. Un talento che ora sta vivendo al massimo l’esperienza napoletana, carico di stimoli dentro e fuori dal campo.