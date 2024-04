SKY: “Per Conte poche speranze. De Laurentiis sonda Italiano, Pioli e Gasperini”

Secondlo Luca Marchetti, ci sono poche speranze di vedere Conter al Napoli. De Laurentiis sonda Italiano, Pioli e Gasperini.

Ultime notizie calcio Napoli – La telenovela per la sostituzione di Calzona sulla panchina del Napoli si arricchisce di nuovi colpi di scena. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Luca Marchetti di Sky Sport, le speranze di vedere Antonio Conte alla guida degli azzurri si assottigliano sempre più.

Conte, Ancora Cautela

“Penso che le difficoltà per arrivare a Conte ci siano per ogni club” ha dichiarato Marchetti. “Ha tante opportunità, non solo il Napoli. Sta facendo le sue valutazioni, se resterà fermo sarà per sua scelta.”

Sondati Tre Profili di Peso

Nel frattempo, il presidente De Laurentiis ha iniziato a muoversi concretamente valutando altri tre big del calcio italiano: Vincenzo Italiano della Fiorentina, Stefano Pioli del Milan e Gian Piero Gasperini dell’Atalanta.

Gasperini Difficile da Strappar via da Bergamo

“Di questi tre, quello più complicato da portare via è sicuramente Gasperini” ha spiegato l’esperto di calciomercato. “All’Atalanta c’è una sinergia potentissima con l’allenatore, difficile che lo lascino andare dopo il lavoro straordinario svolto.”

Italiano e Pioli più Raggiungibili

Più percorribili invece le piste che portano a Vincenzo Italiano, in rotta con la Fiorentina, e Stefano Pioli. “Il tecnico del Milan è stato chiaro: non si muove se non di comune accordo con il club” ha aggiunto Marchetti.

Una Corsa contro il Tempo

Con Conte che appare sempre più lontano, De Laurentiis è chiamato a stringere i tempi per assicurarsi un nuovo condottiero all’altezza di guidare il Napoli campione d’Italia. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire il casting degli allenatori.