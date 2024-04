Il Mattino – Conte vicino al no al Napoli: un aspetto non lo convince

Antonio Conte sembra indirizzato a rifiutare la panchina del Napoli per la terza volta. L’organizzazione della società non lo convince.

Brutte notizie per il Napoli di De Laurentiis nella corsa ad Antonio Conte. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, l’ex CT della Nazionale sarebbe intenzionato a dire no alla panchina azzurra per la terza volta consecutiva.

Il Nodo dell’Organigramma

La causa principale di questo ennesimo potenziale rifiuto sarebbe legata a perplessità di Conte sull’organizzazione interna del club partenopeo, che non lo convincerebbe appieno. A comunicarlo sarebbe stato Manna, intermediario di De Laurentiis nella trattativa.

Un Terzo No Pesantissimo

Se confermato, si tratterebbe di un duro colpo per il presidente napoletano. Conte avrebbe già declinato la panchina azzurra lo scorso ottobre e poi nuovamente a gennaio, rendendo questo un probabile “tris” di rifiuti difficile da digerire.

De Laurentiis Corre ai Ripari

Di fronte a questa prospettiva, riporta Il Mattino, De Laurentiis starebbe già guarandosi attorno per valutare alternative valide. Un nuovo nome da affiancare a quelli già caldi come Vincenzo Italiano o Gasperini.

Settimane Cruciali per il Futuro

Nei prossimi giorni Conte scioglierà le riserve con una risposta ufficiale. Ma il patron azzurro sembra già presagire un nuovo no, spingendolo ad intensificare la ricerca dell’erede di Calzona. Settimane roventi in vista per delineare gli scenari tecnici del nuovo corso del Napoli campione d’Italia.